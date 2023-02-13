Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один

«Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы», - сказал Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом он отметил, что ничего бы не стал говорить Зеленскому, а «заставил бы сделать то, что нужно». Кадыров подчеркнул, что хорошо понимает людей и может ими управлять.

Ранее публицист Мэттью Пэррис в колонке на сайте газеты The Times заявил, что Запад намерен участвовать в мирных переговорах России и Украины, сообщает НСН.

