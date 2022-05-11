Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Новый пакет помощи США Украине направлен на продолжение «прокси-войны» против России, однако цели специальной военной операции будут достигнуты вопреки вмешательству Вашингтона, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине

Ранее стало известно, что Палата представителей американского Конгресса утвердила выделение Киеву дополнительного пакета помощи на сумму около $40 млрд, пишет РИА ФАН. При этом Белый дом запрашивал для Украины $33 млрд, напоминает «Свободная пресса».

Как отметил Медведев, Вашингтон выделит Украине огромные деньги, и очевидно, что беспрецедентная помощь объясняется «желанием нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».

Политик уверен, что цели США не будут достигнуты.

«Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты ... А вот цели спецоперации будут достигнуты», — подчеркнул Медведев.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДмитрий Медведев
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