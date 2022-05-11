Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Новый пакет помощи США Украине направлен на продолжение «прокси-войны» против России, однако цели специальной военной операции будут достигнуты вопреки вмешательству Вашингтона, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Палата представителей американского Конгресса утвердила выделение Киеву дополнительного пакета помощи на сумму около $40 млрд, пишет РИА ФАН. При этом Белый дом запрашивал для Украины $33 млрд, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил Медведев, Вашингтон выделит Украине огромные деньги, и очевидно, что беспрецедентная помощь объясняется «желанием нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».
Политик уверен, что цели США не будут достигнуты.
«Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты ... А вот цели спецоперации будут достигнуты», — подчеркнул Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- В России хотят ограничить скорость всех электросамокатов
- Володин: США хотят устроить на Украине голодомор
- Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля
- Избранный президент Южной Осетии заявил о готовности к референдуму по присоединению к России
- «Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом
- Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Мурашко: В РФ на лечении от COVID-19 находятся более 100 тысяч человек
- Исследование: доверие россиян к телевидению снизилось
- МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова
- Минобороны опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-35С
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru