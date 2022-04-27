Медведев заявил, что с началом спецоперации появились «термоядерные дегенераты»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegeram-канале заявил, что для Запада «защита свободы вероисповедания» давно стала обыденным политическим инструментом давления на Россию.
Комментируя призывы ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла он отметил, что с началом проведения Вооружёнными силами РФ спецоперации на Украине, «на свет Божий полезли термоядерные дегенераты».
«Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину. Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан», - написал Медведев.
Он добавил, в последнее время именно Россия «рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом», и рано или поздно «история всё расставит на свои места».
Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал абсурдным обращение Литвы к ЕС с предложением ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает RT.
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