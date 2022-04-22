В РПЦ заявили, что встречу патриарха Кирилла с папой Франциском отложили

Комментируя информацию об отмене встречи, о чём папа Римский рассказал аргентинской газете la Nacion, он отметил, что внести коррективы в планы пришлось «из-за событий двух последних месяцев».

«Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при её подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве», – подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил, что встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей может состояться в июне-июле.

