В РПЦ заявили, что встречу патриарха Кирилла с папой Франциском отложили

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что было принято решение отложить встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, сообщает РАИ Новости.

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Комментируя информацию об отмене встречи, о чём папа Римский рассказал аргентинской газете la Nacion, он отметил, что внести коррективы в планы пришлось «из-за событий двух последних месяцев».

«Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при её подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве», – подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил, что встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей может состояться в июне-июле.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РПЦПереговорыВстречаПапа Римский ФранцискПатриарх Кирилл
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