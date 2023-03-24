Медведев заявил, что Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине

Он отметил, что «на той стороне» России публично отвечают, что они не заинтересованы в мирных переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом», сообщает НСН.

