Медведев заявил, что Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине
Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине путем переговоров, однако Киеву этого не разрешают. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что «на той стороне» России публично отвечают, что они не заинтересованы в мирных переговорах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом», сообщает НСН.
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