Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия с облегчением покинула Совет Европы, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума он отметил, что РФ вступила в эту организацию «по недомыслию».
«Мы с облегчением покинули этот странный институт, куда по недомыслию вступили ещё в детском возрасте развития нашей российской государственности. Возникает вопрос, чем они будут заниматься без нас», - подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что новой европейской площадки для обсуждения безопасности в Европе не появилось, а Россия по-прежнему остается «крупнейшей европейской страной».
Ранее Медведев заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, в том числе, задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников.
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