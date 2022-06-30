Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия с облегчением покинула Совет Европы, сообщает РИА Новости.

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Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума он отметил, что РФ вступила в эту организацию «по недомыслию».

«Мы с облегчением покинули этот странный институт, куда по недомыслию вступили ещё в детском возрасте развития нашей российской государственности. Возникает вопрос, чем они будут заниматься без нас», - подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что новой европейской площадки для обсуждения безопасности в Европе не появилось, а Россия по-прежнему остается «крупнейшей европейской страной».

Ранее Медведев заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, в том числе, задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСовет ЕвропыДмитрий Медведев
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