Медведев заявил, что Россия не допустит всемирного апокалипсиса

По его словам, Москва не допустит всемирного апокалипсиса. «Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни», — написал он.

Медведева также указал, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле. Отмечается, что среди врагов царят ужас и паника, а в агонии они способны на все.

Ранее Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

