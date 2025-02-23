Медведев заявил, что Россия не допустит всемирного апокалипсиса

Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле, сообщил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что новые вооружения на спецоперации изменили каноны войны

По его словам, Москва не допустит всемирного апокалипсиса. «Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни», — написал он.

Медведева также указал, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле. Отмечается, что среди врагов царят ужас и паника, а в агонии они способны на все.

Ранее Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:НацизмДмитрий Медведев

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