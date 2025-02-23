Медведев заявил, что Россия не допустит всемирного апокалипсиса
Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле, сообщил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Москва не допустит всемирного апокалипсиса. «Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни», — написал он.
Медведева также указал, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле. Отмечается, что среди врагов царят ужас и паника, а в агонии они способны на все.
Ранее Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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