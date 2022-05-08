Медведев заявил, что призрак коммунизма проник в Европу

«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал он в Telegram-канале.

Медведев считает, что такие действия инициируют «достойные наследники» немецких социологов и философов Карла Маркса и Карла Каутского, пишет Газета.ru.

Заместитель председателя главы Совбеза РФ считает, что в Европе затем могут начать нормировать энергопотребления, а затем введут и продуктовые карточки.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) намерена 18 мая одобрить план энергосбережения, рассчитанный на возможное резкое прекращение поставок российского газа. По плану предполагается, что страны, обладающие другими источниками газа, как например, Испания, будут делиться им с соседями, пострадавшими из-за остановки поставок российского топлива.

