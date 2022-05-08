Медведев заявил, что призрак коммунизма проник в Европу
Призрак коммунизма «снова проник» в Европу, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев публикацию испанской газеты El Pais о том, чтобы страны ЕС делились газом после возможного прекращения поставок топлива из России.
Потеря кресла. В России предупредили европейских политиков о последствиях отказа от российского газа
«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал он в Telegram-канале.
Медведев считает, что такие действия инициируют «достойные наследники» немецких социологов и философов Карла Маркса и Карла Каутского, пишет Газета.ru.
Заместитель председателя главы Совбеза РФ считает, что в Европе затем могут начать нормировать энергопотребления, а затем введут и продуктовые карточки.
Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) намерена 18 мая одобрить план энергосбережения, рассчитанный на возможное резкое прекращение поставок российского газа. По плану предполагается, что страны, обладающие другими источниками газа, как например, Испания, будут делиться им с соседями, пострадавшими из-за остановки поставок российского топлива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 447 / сут.
Умерли
377 тыс.+118 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 682 / сут.
- Медведев заявил, что призрак коммунизма проник в Европу
- Вице-премьер России Хуснуллин побывал в Мариуполе и Волновахе
- Пенсии в Херсонской области начнут выплачивать в рублях
- Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися
- Россия за полчаса уничтожит страны НАТО, если начнется ядерная война, - Рогозин
- Будет больно всем. Санкции вызовут дефицит и голод во всем мире
- Шойгу наградил звездами Героев России двух участников спецоперации по защите ДНР и ЛНР
- Штайнмайер заявил о крахе мечта о едином европейском доме
- В Германии прогнозируют сильнейший голод со времен Второй мировой
- Мэр омского города Называевск задержан после крупных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru