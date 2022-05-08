El Pais: ЕК потребует делиться газом страны ЕС в случае сокращения поставок из России
Европейская комиссия (ЕК) намерена 18 мая одобрить план энергосбережения, рассчитанный на возможное резкое прекращение поставок российского газа, пишет испанская газета El Pais.
По плану предполагается, что страны, обладающие другими источниками газа, как например, Испания, будут делиться им с соседями, пострадавшими из-за остановки поставок российского топлива. Также Брюссель считает необходимым нормировать энергию, прежде всего, в сфере промышленности для того, чтобы не создавать конкурентного преимущества предприятий в наименее пострадавших странах. Эти государства смогут ввести свои собственные правила по нормированию, пишет Газета.ru.
По данным издания, Евросоюз будет использовать существующий с 2017 года регламент о безопасности поставок. Его используют, чтобы гарантированно обеспечить домохозяйства и социальные службы газом в случае возможного прекращения поставок.
Ранее министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что понадобятся годы, чтобы отказаться от газа из России, передает Bloomberg.
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