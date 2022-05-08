El Pais: ЕК потребует делиться газом страны ЕС в случае сокращения поставок из России

По плану предполагается, что страны, обладающие другими источниками газа, как например, Испания, будут делиться им с соседями, пострадавшими из-за остановки поставок российского топлива. Также Брюссель считает необходимым нормировать энергию, прежде всего, в сфере промышленности для того, чтобы не создавать конкурентного преимущества предприятий в наименее пострадавших странах. Эти государства смогут ввести свои собственные правила по нормированию, пишет Газета.ru.

По данным издания, Евросоюз будет использовать существующий с 2017 года регламент о безопасности поставок. Его используют, чтобы гарантированно обеспечить домохозяйства и социальные службы газом в случае возможного прекращения поставок.

Ранее министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что понадобятся годы, чтобы отказаться от газа из России, передает Bloomberg.

