Потеря кресла. В России предупредили европейских политиков о последствиях отказа от российского газа
Из-за сокращения объемов газа в европейских хранилищах граждане могут выйти на улицы, а политики – потерять кресла, считают эксперты НСН.
Европейская комиссия (ЕК) намерена 18 мая одобрить план энергосбережения, рассчитанный на возможное резкое прекращение поставок российского газа, пишет испанская газета El Pais. По плану предполагается, что страны, обладающие другими источниками газа, как например, Испания, будут делиться им с соседями, пострадавшими из-за остановки поставок российского топлива.
У Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Евросоюз пытается найти новых партнеров для обеспечения газа. Нигерия пытается набить себе цену в потенциальных переговорах с ЕС о поставках газа, говоря о заинтересованности России в строительстве нового газопровода, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это слова, которые ничем не подкреплены. Это слова, сказанные после того, как со стороны Еврокомиссии стали звучать высказывания о том, что будут вестись переговоры с Нигерией, Анголой, чтобы были увеличены поставки газа в Европу, чтобы сместили российский газ. Может ли это быть способом набить себе цену? Может ли это быть способом такого легкого шантажа Европейского Союза в стиле «а вы поторопитесь, и дайте нам побольше денег, тут очередь уже»? Я вас уверяю, так может быть. Это не российская сторона говорит о том, какой шикарный проект и направление. Это говорит некая сторона, которую делают важным игроком в деле замещения РФ. Попытка набить себе цену», - объяснил Фролов.
Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.
«Если европейцы полностью откажутся от российских энергоносителей, то уровень жизни там опустится до уровня Центральной Африки или 19 века. Никакой речи о личном автотранспорте быть не может, стиральная и посудомоечная машина станут роскошью для 90% населения. Но это, конечно, очень маловероятно: мы прекрасно знаем, как европейцы реагируют на раздражители такого рода. Они немедленно выходят на улицы. Если эта ситуация продлится достаточно долго, то будут, видимо, досрочные перевыборы, и политики, которые сейчас находятся у власти, не сохранят свои кресла», - объяснил он.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил «Радиоточке НСН», что санкции – это обоюдоострый инструмент, и Россия готова им воспользоваться.
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