Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов пояснил вчерашний пост зампреда Совбеза о «коллеге из братской страны», который пытался переложить ответственность за свое бездарное поражение в войне на Россию.

Он заявил, что разговаривал с Медведевым, который уточнил, что Россия останется гарантом существования Армении как государства.

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« Все национал-предатели армянского народа будут отправлены вместе с их заокеанскими покровителями в ад» - цитирует Осипова РИА Новости.

Накануне Дмитрий Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил про заигрывания с НАТО и демонстративную поездку супруги первого лица государства «к врагам» России, намекая на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Слова экс-президента России цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевАрмения

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