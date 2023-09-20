Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов пояснил вчерашний пост зампреда Совбеза о «коллеге из братской страны», который пытался переложить ответственность за свое бездарное поражение в войне на Россию.

Он заявил, что разговаривал с Медведевым, который уточнил, что Россия останется гарантом существования Армении как государства.