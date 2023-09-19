Эрдоган поддержал операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сессии Генассамблеи ООН выразил поддержку Азербайджану в связи с операцией в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

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Турецкий лидер назвал Карабах территорией Азербайджана. По его словам, главной целью операции должно быть совместное мирное проживание армян и азербайджанцев.

МИД Турции ранее заявил, что Баку был вынужден начать операцию в Карабахе. Министерство призвало стороны к мирным переговорам.

Азербайджан 19 сентября начал операцию по «восстановлению конституционного строя» в непризнанной республике. Столица Нагорного Карабаха Степанакерт попала под обстрел, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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