Эрдоган поддержал операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сессии Генассамблеи ООН выразил поддержку Азербайджану в связи с операцией в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.
Турецкий лидер назвал Карабах территорией Азербайджана. По его словам, главной целью операции должно быть совместное мирное проживание армян и азербайджанцев.
МИД Турции ранее заявил, что Баку был вынужден начать операцию в Карабахе. Министерство призвало стороны к мирным переговорам.
Азербайджан 19 сентября начал операцию по «восстановлению конституционного строя» в непризнанной республике. Столица Нагорного Карабаха Степанакерт попала под обстрел, сообщает «Радиоточка НСН».
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