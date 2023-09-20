Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил заигрывания с НАТО
На фоне последнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев напомнил в Telegram «коллеге из братской страны» про заигрывания с Североатлантическим альянсом и демонстративную поездку его супруги «к врагам» России.
Однажды «коллега» сказал ему: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете», — на что получил ответ, что судить будут не по биографии, а по поступкам. Однако впоследствии он проиграл войну, решив возложить ответственность за это на Москву.
По словам Медведева, затем тот отказался от части территории своей страны, «решил заигрывать с НАТО». «Догадайтесь, какая судьба его ждет...» — задался вопросом бывший президент России.
Ранее сообщалось, что в начале сентября жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян посетила Украину, где приняла участие в «форуме первых леди и джентльменов».
Тем временем, в Карабахе заявили о 25 погибших в результате обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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