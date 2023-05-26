Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский
До тех пор, пока у власти на Украине находится «киевский режим» во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», - цитирует ТАСС Медведева.
Зампред Совбеза при этом отметил, что «все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно».
Медведев также утверждает, что если не «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», то российско-украинский конфликт может продлиться десятилетия.
Ранее Медведев также пригрозил Украине превентивным ударом, если Киев получит от Запада ядерное оружие, , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru