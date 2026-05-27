Прокурор: Бизнесмен Галицкий уехал из РФ по голландскому паспорту

Российский бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту, сообщает РИА Новости.

СМИ: У Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд

Это произошло вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на 8 млрд рублей. На заседании, на котором рассматриваются апелляции на решение по иску Генпрокуратуры РФ, прокурор сообщил, что это произошло через два дня после решения суда. Бизнесмен использовал голландский паспорт и покинул РФ через Белоруссию, при этом нарушив обеспечительные меры по делу.

Ранее адвокаты обжаловали изъятие активов инвестора Галицкого на 8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новость
