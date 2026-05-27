Samsung и Oral-B: В России «порезали» параллельный импорт техники
Параллельный импорт техники стал невозможен в России с 27 мая.
Из списка разрешённого «серого» ввоза пропали ноуты, жёсткие диски, мониторы, комплектующие HP, Asus, Acer, Samsung, Intel, Toshiba и других брендов. Также в списке – зубные щётки Oral-B. Продавцы, продолжающие возить электронику без разрешения правообладателей, могут лишиться товара без компенсации.
Речь идет не о полном запрете ввоза компьютерной техникой и запоминающих устройств, а о прекращении упрощенного механизма поставок без разрешения правообладателя. Полной остановки параллельного импорта компьютеров на фоне новых ограничений не случится, так как финальное решение принимает правообладатель, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
