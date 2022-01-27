Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не отключат от международной системы SWIFT, передает ТАСС.

По его словам, он лично не верит в такой сценарий, потому что это невыгодно никому.

При этом Медведев подчеркнул, что при необходимости российская система сработает без сбоев.