Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не отключат от международной системы SWIFT, передает ТАСС.
По его словам, он лично не верит в такой сценарий, потому что это невыгодно никому.
При этом Медведев подчеркнул, что при необходимости российская система сработает без сбоев.
«У нас есть и заготовка на этот счет, если все-таки что-то подобное произойдет», - добавил он.
Ранее сообщалось, что ФРГ сняла c рассмотрения вопрос об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT. Об этом, со ссылкой на дипломата в Евросоюзе, сообщает портал Euractiv. По данным источника, в качестве возможных рычагов давления на Москву рассматриваются нефть и газ.
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