Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
Украинские военные используют вооружение Запада, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а Североатлантический альянс наращивает боевые возможности Киева. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западные системы средств поражения. По словам Медведева, среди них, в частности, реактивные системы залпового огня и разные типы беспилотников.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что страны Североатлантического альянса поставляют Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru