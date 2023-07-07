Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западные системы средств поражения. По словам Медведева, среди них, в частности, реактивные системы залпового огня и разные типы беспилотников.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что страны Североатлантического альянса поставляют Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью.

Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

