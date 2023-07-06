Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения

Президент Болгарии Румен Радев отказал предоставлять Киеву вооружения в качестве помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

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Он отметил, что Радев считает предоставление оружия Киеву эскалацией конфликта. Зеленский также объяснил, что президент Болгарии не может допустить уменьшение вооружений у болгарской армии.

Ранее, 6 июля, Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что приехал в Болгарию и планирует провести переговоры с руководством страны. Он отметил, что будет обсуждать с болгарскими властями военную поддержку Киева, евроатлантическую интеграцию Украины и реализацию украинской «формулы мира», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
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