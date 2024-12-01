Заблокированы счета уехавшего из России комика Долгополова

Счета покинувшего Россию комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, в котором был убит военный корреспондент Владлен Татарский, заблокированы по решению ФНС, сообщает РИА Новости.

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ИП Долгополова является действующим, однако счета предпринимателя заблокированы.

Комик уехал из России после того, как правоохранительные органы начали проверять его выступление в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу силовикам, не уточняется.

В своих выступлениях Долгополов часто шутил на тему религии и политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

