У подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

Правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.

Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед покушением

Издание ссылается на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, подозреваемый припарковал автомобиль недалеко от места проведения предвыборного мероприятия.

Стрельба во время митинга Трампа произошла в субботу. Политик получил ранение в ухо, стрелка ликвидировали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизнь Трампа находится в опасности, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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