У подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
Правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, подозреваемый припарковал автомобиль недалеко от места проведения предвыборного мероприятия.
Стрельба во время митинга Трампа произошла в субботу. Политик получил ранение в ухо, стрелка ликвидировали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизнь Трампа находится в опасности, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru