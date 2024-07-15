СМИ: Стрелявший в Трампа использовал оружие отца

Огнестрельное оружие, которое применил подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, было приобретено законно, сообщают «Известия».

Мелания Трамп обратилась к гражданам США после покушения на мужа

Найденную на месте покушения полуавтоматическую винтовку AR-15 купил отец 20-летнего стрелка. Власти также обнаружили подозрительные предметы внутри автомобиля подозреваемого возле места, где проходил митинг Трампа.

Позже стало известно, что правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине стрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры