СМИ: Стрелявший в Трампа использовал оружие отца
15 июля 202402:01
Огнестрельное оружие, которое применил подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, было приобретено законно, сообщают «Известия».
Найденную на месте покушения полуавтоматическую винтовку AR-15 купил отец 20-летнего стрелка. Власти также обнаружили подозрительные предметы внутри автомобиля подозреваемого возле места, где проходил митинг Трампа.
Позже стало известно, что правоохранительные органы США обнаружили взрывчатку в машине стрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru