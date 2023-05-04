Медведев заявил, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter написал, что атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации украинского конфликта.

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Таким образом он ответил главе европейской дипломатии Жозепа Борреля, указав, что «теракт был осуществлён киевскими властями под руководством США и с одобрения властей Евросоюза».

«Именно к эскалации конфликта... и приведёт. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», - заключил Медведев.

Ранее Боррель заявил, что ЕС призывает Россию «не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияЕвросоюзДмитрий Медведев

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