Медведев заявил, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта
Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter написал, что атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации украинского конфликта.
Таким образом он ответил главе европейской дипломатии Жозепа Борреля, указав, что «теракт был осуществлён киевскими властями под руководством США и с одобрения властей Евросоюза».
«Именно к эскалации конфликта... и приведёт. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», - заключил Медведев.
Ранее Боррель заявил, что ЕС призывает Россию «не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru