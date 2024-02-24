Медведев: Западные санкции приняты против всего населения России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России привыкли к ограничениям Запада и научились жить с ними. Однако последние ограничения Запада направлены на все население России. За подобные действия он призвал создавать недавним партнерам всевозможные трудности.
«Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране», - заявил он в своем Telegram-канале.
Медведев назвал западный мир «нашими врагами» и призвал создавать ему трудности.
«Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто. А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично», - подчеркнул Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев призвал поддерживать несистемную западную оппозицию, чтобы ее представители смогли достичь «достойных результатов» на выборах в европейских парламентах и стали системной силой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru