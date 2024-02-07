Медведев: Гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО

Медведев напомнил, что западные лидеры заявляют о необходимости «быть готовыми к войне с Россией». При этом Москва не раз указывала на отсутствие планов вступать в противостояние с НАТО и Евросоюзом. По мнению зампреда Совбеза, подобными заявлениями политики на Западе пытаются отвлечь внимание своих граждан от огромных трат на конфликт в «чужой для налогоплательщиков умирающей» Украине.

«Но все европейские начальники цинично лгут своим гражданам. Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — подчеркнул Медведев.

Политик пояснил, что военные потенциалы России и огромного Североатлантического альянса несопоставимы, и Москве придется дать «асимметричный» ответ, используя для защиты территориальной целостности государства баллистические и крылатые ракеты со спецбоеголовками.

«И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему. Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов», — подчеркнул зампред Совбеза.

