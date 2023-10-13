Медведев: Запад молчит на просьбу Израиля эвакуировать жителей Газы

Он отметил, что все «западные партнеры стыдливо молчат». Медведев также задался вопросом о том, какова была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима об эвакуации одного из крупных городов.

Ранее, 13 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев.

Со своей стороны, движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться, передает «Радиоточка НСН».

