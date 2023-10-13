Медведев: Запад молчит на просьбу Израиля эвакуировать жителей Газы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию армии Израиля.
Он отметил, что все «западные партнеры стыдливо молчат». Медведев также задался вопросом о том, какова была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима об эвакуации одного из крупных городов.
Ранее, 13 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев.
Со своей стороны, движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru