Медведев высказался о словах Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в Twitter заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сказала, что РФ должна изменить свою политику на «360 градусов».

Непоправимая ошибка. В России предостерегли Бербок от лицемерия

«Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — сказал Медведев.

Как считает политик, Европой управляют «невежественные люди».

Бербок призвала президента России Владимира Путина изменить свою политику на 360 градусов. Она отметила, что верит в «способность людей меняться».

Ранее Медведев назвал Бербок дурой.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГерманияДмитрий Медведев
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