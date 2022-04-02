Медведев высказал позицию России о возможности вступления Украины в Евросоюз
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев озвучил позицию России по поводу возможности Украины вступить в Евросоюз.
«Если есть такое желание, вступайте. Была бы честь предложена», - отметил Медведев.
По его мнению, Киев не сможет стать членом ЕС без одобрения НАТО и членства в Североатлантическом альянсе, передает РИА Новости. Опыт Черногории и Македонии говорит о том, что присоединение к Евросоюзу возможно только после вхождения в НАТО.
В связи с этим зампред Совбеза напомнил байку с бывшим послом России на Украине Виктором Черномырдиным, известным своими яркими высказываниями. Тот заявил, что Киев вступит в ЕС сразу после Турции, а Турция – никогда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой, в ходе встречи обсуждалось в том числе вступление Украины в ЕС. По итогам встречи он заявил о появлении конкретики в этом вопросе.
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