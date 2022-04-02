Медведев высказал позицию России о возможности вступления Украины в Евросоюз

«Если есть такое желание, вступайте. Была бы честь предложена», - отметил Медведев.

По его мнению, Киев не сможет стать членом ЕС без одобрения НАТО и членства в Североатлантическом альянсе, передает РИА Новости. Опыт Черногории и Македонии говорит о том, что присоединение к Евросоюзу возможно только после вхождения в НАТО.

В связи с этим зампред Совбеза напомнил байку с бывшим послом России на Украине Виктором Черномырдиным, известным своими яркими высказываниями. Тот заявил, что Киев вступит в ЕС сразу после Турции, а Турция – никогда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой, в ходе встречи обсуждалось в том числе вступление Украины в ЕС. По итогам встречи он заявил о появлении конкретики в этом вопросе.