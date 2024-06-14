Медведев: Выполнение задач СВО избавит Украину от неоколониальных оков Запада

По его словам, в итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность, было фактически установлено внешнее управление. Выполнение задач спецоперации видится бывшему президенту России единственным решением этой проблемы для Украины.

Ранее Медведев призвал пытаться нанести «максимальный вред» странам-противникам России, которые ввели ограничения в отношении государства и россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

