Медведев встретился с Раулем Кастро
4 октября 201901:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки на Кубу встретился с первым секретарем ЦК Компартии страны Раулем Кастро. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер прибыл на Кубу с двухдневным визитом. Днем ранее состоялись переговоры Медведева с главой страны Мигелем Диас-Канелем.
Итогом российско-кубинских переговоров стало подписание ряда важных соглашений, в том числе был заключен масштабный контракт на десятилетний срок по реконструкции железных дорог в республике. Российская сторона в результате получит 1,88 млрд евро.
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Фото: РИА Новости
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