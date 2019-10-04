Медведев встретился с Раулем Кастро

4 октября 201901:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки на Кубу встретился с первым секретарем ЦК Компартии страны Раулем Кастро. Об этом сообщает РИА Новости.

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Премьер прибыл на Кубу с двухдневным визитом. Днем ранее состоялись переговоры Медведева с главой страны Мигелем Диас-Канелем.

Итогом российско-кубинских переговоров стало подписание ряда важных соглашений, в том числе был заключен масштабный контракт на десятилетний срок по реконструкции железных дорог в республике. Российская сторона в результате получит 1,88 млрд евро.


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Фото: РИА Новости
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