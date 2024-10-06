Медведев: В случае нападения Украины Белоруссия может обратиться за помощью к РФ
В случае нападения Украины Белоруссия сможет обратиться за помощью к России. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так российский политик прокомментировал предложение Киева о переносе вооруженного конфликта в Белоруссию.
«Тогда у Александра Григорьевича (президент Белоруссии Лукашенко – прим. НСН) будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО (тактического ядерного оружия – прим. НСН)», - сказал Медведев.
Накануне депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его мнению, даже «небольшие подразделения украинских военных» смогли бы заставить белорусскую армию «отступить».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru