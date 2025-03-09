Медведев: В Курской области идет наступление российских военных

В Курской области идет наступление российских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он описал обстановку в регионе, заявив, что «крышка котла практически закрыта».

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«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!», - сказал политик, комментируя активное наступление российских военных в регионе, которое началось в субботу.

До этого российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на Суджу.

Ранее Дмитрий Медведев назвал распад СССР причиной начала спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияКурская ОбластьДмитрий МедведевСовбез РФ

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