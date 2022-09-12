Медведев: «Ультиматумы» России по Украине - детская разминка

Нынешние требования России в рамках специальной военной операции на Украине — «детская разминка» перед грядущими. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зеленский рассказал о неготовности вести переговоры с Россией

Политик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе от диалога «с теми, кто выдвигает ультиматумы».

«Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой, напоминает телеканал «360». Украинский президент объяснил свою позицию нежеланием общаться «с теми, кто ставит ультиматумы», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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