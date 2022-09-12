Медведев: «Ультиматумы» России по Украине - детская разминка

Политик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе от диалога «с теми, кто выдвигает ультиматумы».

«Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой, напоминает телеканал «360». Украинский президент объяснил свою позицию нежеланием общаться «с теми, кто ставит ультиматумы», пишет РИА ФАН.

