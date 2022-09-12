Медведев: «Ультиматумы» России по Украине - детская разминка
Нынешние требования России в рамках специальной военной операции на Украине — «детская разминка» перед грядущими. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе от диалога «с теми, кто выдвигает ультиматумы».
«Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой, напоминает телеканал «360». Украинский президент объяснил свою позицию нежеланием общаться «с теми, кто ставит ультиматумы», пишет РИА ФАН.
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