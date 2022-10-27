Медведев: Украинцы - разменная монета в большой американской игре

«Чем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме? Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, жизнями украинцев платят и поставки оружия из США, работу инструкторов и наемников, «ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы"».

Медведев указал, что в текущей ситуации также страдает русскоязычное население, однако «наши люди» будут отомщены, пишет Ura.ru. При этом, по мнению политика, об украинцах «никто и не вспомнит», поскольку для западного истеблишмента важно другое — «кто будет контролировать Палату представителей и Сенат».

«Поэтому война до "победного конца". Вернее – просто до конца. Конца Украины», — заключил Медведев.

