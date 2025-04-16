Глава ОПИ: Платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Платить за разбитый в торговой точке товар не нужно, если это произошло случайно, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

По его словам, согласно закону, собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он.

Однако если посетитель магазина намеренно бросил товар, убыток придется возместить. Подтвердить это помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.

