Трамп намерен выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США
Американский лидер Дональд Трамп поручил инициировать расследование, чтобы выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, среди которых уран, угрозу национальной безопасности США, сообщает Белый дом.
Американская администрация для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране может прибегнуть к пошлинам.
Ранее стало известно, что американские пошлины на импорт продукции позволят Пекину укрепить позиции в Юго-Восточной Азии и выступить в качестве альтернативы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru