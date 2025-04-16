Украинские дроны за день 53 раза атаковали Брянскую область

Вооруженные силы Украины за день 53 раза атаковали Брянскую область, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

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В результате сбросов взрывных устройств повреждения получили жилые дома. Также ВСУ обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал.

За час дежурные расчеты ПВО обнаружили и поразили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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