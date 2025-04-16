Украинские дроны за день 53 раза атаковали Брянскую область
16 апреля 202501:01
Вооруженные силы Украины за день 53 раза атаковали Брянскую область, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
В результате сбросов взрывных устройств повреждения получили жилые дома. Также ВСУ обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал.
За час дежурные расчеты ПВО обнаружили и поразили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru