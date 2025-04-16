Хинштейн пообещал разбираться с УК, которые вовремя не сработали в Курске после атаки беспилотников

Власти будут разбираться с управляющими компаниями Курска, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад, чтобы вовремя прибыть к домам, атакованным беспилотными летательными аппаратами Украины, заявил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Он указал, что у двух управляющих компаний не оказалось дежурных аварийных бригад, которые не прибыли на место происшествия ночью, чтобы перекрыть горячую воду. «С этими УК будем разбираться отдельно и жёстко, потому что такого быть не должно!» — отметил Хинштейн.

Ранее он заявил, что более 20 многоквартирных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Врио губернатора назвал нападение на столицу региона беспрецедентным по жестокости преступлением ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУКурскАлександр Хинштейн

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