Хинштейн пообещал разбираться с УК, которые вовремя не сработали в Курске после атаки беспилотников

Он указал, что у двух управляющих компаний не оказалось дежурных аварийных бригад, которые не прибыли на место происшествия ночью, чтобы перекрыть горячую воду. «С этими УК будем разбираться отдельно и жёстко, потому что такого быть не должно!» — отметил Хинштейн.

Ранее он заявил, что более 20 многоквартирных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Врио губернатора назвал нападение на столицу региона беспрецедентным по жестокости преступлением ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

