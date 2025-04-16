СМИ: США рискуют импортом товаров для детей из-за пошлин против Китая
Американские пошлины на поставки китайских товаров могут привести к подорожанию для граждан США ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что США сильно зависят от КНР в их импорте. Так, из Китая в США в 2024 году было завезено 96% искусственных цветов, 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров, а также 62% открыток и конвертов для них.
Суммарный объем покупок всех этих товаров Вашингтоном по итогам прошлого года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов.
В настоящее время пошлина США на китайский импорт составляет 145%. Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины в отношении китайского импорта на уровне 125%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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