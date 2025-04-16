СМИ: Стармер близок к продовольственной сделке с ЕС
Лондон близок к подписанию с Европейским союзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, сообщает Telegraph.
Близость премьера Великобритании Кира Стармера к новому партнёрству с ЕС может поставить под угрозу торговую сделку с США. Британские переговорщики близки к подписанию документов с Брюсселем. Это может произойти в мае и закрыть доступ к американским продуктам, которые президент США Дональд Трамп хочет продавать Британии.
Соглашение позволит Великобритании и Евросоюзу свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля. Инициатива сделает жизнь США «очень трудной, может быть, невозможной».
Ранее стало известно, что в Евросоюзе разработали список контрмер против американских пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru