Генпрокуратура РФ потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС квартиры в Дубае

Их общая стоимость составляет 65 млн рублей. Как заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время визита в ОАЭ, в ходе обмена опытом с коллегами из ОАЭ он приводил примеры конфискации в доход государства имущества чиновников, если законность источников его приобретения не подтверждена.

Ранее бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

