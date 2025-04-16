Генпрокуратура РФ потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС квартиры в Дубае

Генпрокуратура России потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС из Москвы пять квартир в Дубае, сообщает РИА Новости.

Бывший полицейский получил 13 лет за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов

Их общая стоимость составляет 65 млн рублей. Как заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время визита в ОАЭ, в ходе обмена опытом с коллегами из ОАЭ он приводил примеры конфискации в доход государства имущества чиновников, если законность источников его приобретения не подтверждена.

Ранее бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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