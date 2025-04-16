Генпрокуратура РФ потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС квартиры в Дубае
16 апреля 202502:35
Генпрокуратура России потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС из Москвы пять квартир в Дубае, сообщает РИА Новости.
Их общая стоимость составляет 65 млн рублей. Как заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время визита в ОАЭ, в ходе обмена опытом с коллегами из ОАЭ он приводил примеры конфискации в доход государства имущества чиновников, если законность источников его приобретения не подтверждена.
Ранее бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru