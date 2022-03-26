Медведев оценил возможность повторения дефолта 1998 года
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, в то время страна была гораздо меньше защищена по сравнению с сегодняшним кризисом. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос, возможно ли повторение тех событий, Медведев отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды».
Политик также рассказал о кризисах 2008 и 2014 года, с которыми он столкнулся, будучи президентом и премьер-министром.
«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России», — объяснил Медведев, добавив, что Запад пытается вести эту войну без правил.
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