Медведев оценил возможность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, в то время страна была гораздо меньше защищена по сравнению с сегодняшним кризисом. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

Медведев: Россия должна надеяться на себя

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение тех событий, Медведев отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды».

Политик также рассказал о кризисах 2008 и 2014 года, с которыми он столкнулся, будучи президентом и премьер-министром.

«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России», — объяснил Медведев, добавив, что Запад пытается вести эту войну без правил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефолтДмитрий Медведев
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