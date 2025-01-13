«Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», - пояснил он.

Как добавил Медведев, нельзя всерьез рассматривать вариант, при котором ядерная держава что-то отдает Киеву. По его мнению, в исторической перспективе «германский вариант» урегулирования возможен исключительно при присоединении малороссийских земель к Российской Федерации.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief, что лучшим историческим примером для Киева является раздел Германии после Второй мировой войны. По его словам, Киеву лучше признать невозможность вернуть взятые Россией под контроль территории военным путем, передает «Радиоточка НСН».

