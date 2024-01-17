Медведев: Существование Украины смертельно опасно для ее жителей
Существование «любой» Украины смертельно опасно для ее жителей, так как наличие отдельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда», — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, вероятность нового конфликта «стопроцентная», и его не смогут предотвратить никакие соглашения и членство Киева в Евросоюзе или НАТО, пишет «Свободная пресса». Политик подчеркнул, что существование Украины фатально для ее жителей, и украинцы как «практичные люди» в конечном счете выберут жить в «общем государстве».
«Жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», — заключил Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru