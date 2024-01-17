«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда», — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, вероятность нового конфликта «стопроцентная», и его не смогут предотвратить никакие соглашения и членство Киева в Евросоюзе или НАТО, пишет «Свободная пресса». Политик подчеркнул, что существование Украины фатально для ее жителей, и украинцы как «практичные люди» в конечном счете выберут жить в «общем государстве».

«Жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», — заключил Медведев.

