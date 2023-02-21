Медведев: США получили по заслугам за антироссийскую политику

США получили по заслугам, написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице в англоязычном Twitter.

По его словам, приостановка участия в Договоре об ограничении стратегических вооружений — это ответ Москвы Соединенным Штатам за их «тупую антироссийскую политику».

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

«Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!», — добавил экс-президент РФ.

Ранее, как сообщала НСН, Медведев заявил о готовности Москвы применить все виды оружия «в зависимости от угроз».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияДоговорСШАДмитрий Медведев
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