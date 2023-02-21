Медведев: США получили по заслугам за антироссийскую политику

«Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!», — добавил экс-президент РФ.

Ранее, как сообщала НСН, Медведев заявил о готовности Москвы применить все виды оружия «в зависимости от угроз».

