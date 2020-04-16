Медведев: Сроки окончания пандемии знает только Бог

Сроки окончания пандемии коронавируса известны только Богу. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания с представителями бизнеса.

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«Мы все задаемся вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой?» - сказал экс-премьер, добавив, что это известно только «господу Богу», передает Ura.ru.

Ранее Медведев заявил, что пандемия коронавируса привела к коллапсу в некоторых отраслях российской экономики. По его словам, кабинет министров должен подготовить ответ на этот вызов.

Экс-премьер также подчеркнул, что текущие меры поддержки со стороны государства — это лишь начало работы, передает РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости
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