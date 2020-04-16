Медведев: Сроки окончания пандемии знает только Бог

«Мы все задаемся вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой?» - сказал экс-премьер, добавив, что это известно только «господу Богу», передает Ura.ru.



Ранее Медведев заявил, что пандемия коронавируса привела к коллапсу в некоторых отраслях российской экономики. По его словам, кабинет министров должен подготовить ответ на этот вызов.



Экс-премьер также подчеркнул, что текущие меры поддержки со стороны государства — это лишь начало работы, передает РИА ФАН.

