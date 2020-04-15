Деньги бизнесу. Безвозмездно

Власти России решились-таки на меры прямой финансовой поддержки предпринимателей в условиях экономического кризиса и приостановки деятельности многих компаний и предприятий из-за вспышки коронавируса. В рамках видеосовещания по поддержке экономики Владимир Путин, в частности, поручил

предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь от государства. Предполагается, что деньги можно будет направить на выплаты зарплат, исходя из расчёта в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственное условие для получения средств - сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля;

на экстренную поддержку авиаперевозчиков направить более 23 млрд рублей;

в регионы направить дополнительно 200 млрд рублей;

включить непродовольственный ритейл в перечень наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавирусной инфекции.

Отдельно глава государства остановился на проблеме зарплатных кредитов бизнесу. Он отметил, что программа, предложенная правительством, на практике оказалась неэффективной. По его словам, получить такой кредит оказалось трудно, банки не пошли навстречу компаниям. Теперь для повышения доступности таких кредитов не менее 75% их объема будут обеспечены гарантией ВЭБа, а доступ к ним будет открыт не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу, - указал Владимир Путин.

Все эти меры сработают на то, чтобы уменьшить негативное воздействие кризиса. Но они помогут лишь сдержать удар, а далее государство должно продумать, как ему использовать куда более значительные ресурсы на то, чтобы перезапустить экономику, - отметил в эфире НСН экономист Василий Колташов.

«Выйдя из карантина, мы увидим экономику в депрессивной форме. Основные ресурсы государство должно потратить на то, чтобы реализовать план перезапуска экономики, такой план, который даст мощный мультипликативный эффект по всем отраслям, и в том числе оживит сферу услуг, где у нас очень много людей занято. Сами по себе эти сферы, сколько в них денег ни вливай, они экономический рост создать не могут. Но если экономический рост начался, то они могут создавать множество рабочих мест, поддерживать их. На мой взгляд, перезапуск экономики необходимо делать на основе крупномасштабного жилищного, инфраструктурного и транспортного строительства. Таким образом экономика получила бы сильный мультипликативный эффект с созданием новых рабочих мест».

А они, рабочие места, особенно понадобятся: Минтруд России за неделю получил 180 000 заявок о пособиях по безработице, - сообщил на совещании с президентом глава ведомства Антон Котяков. Если всех их зарегистрируют, официальная безработица может вырасти до 915 000 человек.

Почти миллион безработных. И, мы помним, что это – официальные данные.

