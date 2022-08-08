Медведев обвинил Запад в желании уничтожить Россию

События в Грузии в 2008 году и нынешний украинский конфликт — проявления процесса, инициированного Западом против РФ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению замглавы Совбеза, грузинский и украинский конфликты — звенья одной цепи, пишет RT.

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России», — отметил политик в беседе с ТАСС.