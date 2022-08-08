Медведев обвинил Запад в желании уничтожить Россию
События в Грузии в 2008 году и нынешний украинский конфликт — проявления процесса, инициированного Западом против РФ. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению замглавы Совбеза, грузинский и украинский конфликты — звенья одной цепи, пишет RT.
«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России», — отметил политик в беседе с ТАСС.
Медведев напомнил, что перед грузинской агрессией США готовили Вооруженные силы и подталкивали президента страны Михаила Саакашвили к атаке на Южную Осетию. Теперь Вашингтон при поддержке Евросоюза ведет такую же «провокационную, преступную политику» на Украине, пытаясь «уничтожить Россию», считает Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что США «сознательно укрепляли у Киева чувство безнаказанности, накачивали его оружием, поощряли убийства мирных жителей Донбасса», как и в случае с Грузией перед событиями 2008 года.
«И сейчас [американцы] продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать», — заключил Медведев.
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