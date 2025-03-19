Зеленский заявил, что ему жалко погибающих россиян

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему жаль всех погибающих в ходе конфликта людей, в том числе и россиян.

Выступление главы государства опубликовано на YouTube-канале издания «Новости.Live». «Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал Зеленский журналистам.

Он также указал, что еще не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам. Ответ будет дан после того, как Киев получит детали от президента США.

В начале марта президент Украины заявил, что все россияне — убийцы и враги Киева. Он указал, что не может относиться к ним по-другому. При этом Зеленский отметил, что это не означает, что Киев не хочет мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

