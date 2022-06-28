Медведев сообщил, в каком случае может произойти Третья мировая война

Для Москвы присоединение Украины к Североатлантическому альянсу гораздо опаснее, чем вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

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По его словам, это связано с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, включая принадлежность Крыма. «Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал политик.

Ранее бывший президент США Джо Байден заявил, что политика администрации действующего главы государства Джо Байдена может довести до мировой войны. Трамп назвал действия Белого дома «безумием».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымВойнаДмитрий Медведев
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