Медведев сообщил, в каком случае может произойти Третья мировая война

По его словам, это связано с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, включая принадлежность Крыма. «Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал политик.

Ранее бывший президент США Джо Байден заявил, что политика администрации действующего главы государства Джо Байдена может довести до мировой войны. Трамп назвал действия Белого дома «безумием».

